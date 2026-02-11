Стало известно, сколько россиян хотят найти новую работу

Треть опрошенных россиян (32,7%) хотели бы в течение ближайшего года найти новое место работы. Половина из них (16,3%) не прочь поменять и профессию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовой онлайн-платформой WEBBANKIR (есть у «Газеты.Ru»).

Основная мотивация сменить работу — желание увеличить доход. Об этом заявили две трети из тех, кто хочет найти новое место, или 22,4% от общего числа респондентов. Другие причины проститься с текущим работодателем — отсутствие карьерного роста и объем нагрузки, набравшие 9,3% и 6,1% голосов соответственно.

Вне зависимости от профессиональных планов подавляющее большинство участников опроса смотрят на свои финансовые перспективы оптимистично. 81,7% считают, что их доход в течение года увеличится. Твердо убеждены в этом 43,1%, остальные 38,6% называют подобное возможным. Лишь 5,2% ожидают, что их доходы снизятся.

Ответы на вопрос «за счет чего может вырасти ваш доход?» распределились следующим образом. 54,2% рассчитывают на дополнительные переработки, 21,6% — на карьерный рост, 20,9% — на банковские вклады, и 13,7% — на близких, которые начнут зарабатывать больше. Примерно по 9% полагают, что их доходы увеличатся благодаря сдаче в аренду недвижимости или ценным бумагам.

Опрос был проведен по всей России среди 2 тыс. человек в возрасте от 20 до 50 лет. Опрос предполагал многовариантность ответов.

