Бразильскую «Куклу Барби», сделавшую 30 операций, нашли мертвой в постели с любовником

Блогерша Барбара Янкавски, известная как «кукла Барби» после многочисленных пластических операций (почти 30), скончалась 2 ноября в таунхаусе в районе Лапа — западной части Сан-Паулу в Бразилии. Об этом сообщает Daily Star.

Полиция классифицировала ее смерть как «подозрительную» — на данный момент правоохранительные органы ожидают результатов вскрытия. Как сообщают местные СМИ, у Янкавски были повреждения глаза и ушибы на спине, а перед сном у девушки случился приступ кашля.

Хозяин дома, адвокат 51 года, сообщил полиции, что провел день с «куклой Барби», наняв ее для интимных услуг. Мужчина рассказал, что употреблял вместе с блогершей наркотики, после чего она уснула рядом с ним в нижнем белье во время просмотра телевизора.

Подруга адвоката, которая была там ранее в тот же день и ушла до смерти Янкавски, рассказала полиции, что блогерша повредила глаз, упав рано утром.

«Не могу поверить. Я так тебя любила. Покойся с миром»; «Надеюсь, Бог примет тебя с распростертыми объятиями. Не могу поверить, что ты ушла. Ты прожила немного той жизни, которую любила, и это немного нас утешает» — написали в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фанаты женщины.

Барбара Янкавски за свою жизнь перенесла 27 пластических операций, потратив на них 42 тысячи фунтов стерлингов. После популярности в соцсетях она участвовала в телепрограммах и рекламных кампаниях.

