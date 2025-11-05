На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бразильскую «Куклу Барби», сделавшую 30 операций, нашли мертвой в постели с любовником

Пережившую 30 операций блогершу Янкавски обнаружили мертвой рядом с любовником
true
true
true
close
bonecadesumana/instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Барбара Янкавски, известная как «кукла Барби» после многочисленных пластических операций (почти 30), скончалась 2 ноября в таунхаусе в районе Лапа — западной части Сан-Паулу в Бразилии. Об этом сообщает Daily Star.

Полиция классифицировала ее смерть как «подозрительную» — на данный момент правоохранительные органы ожидают результатов вскрытия. Как сообщают местные СМИ, у Янкавски были повреждения глаза и ушибы на спине, а перед сном у девушки случился приступ кашля.

Хозяин дома, адвокат 51 года, сообщил полиции, что провел день с «куклой Барби», наняв ее для интимных услуг. Мужчина рассказал, что употреблял вместе с блогершей наркотики, после чего она уснула рядом с ним в нижнем белье во время просмотра телевизора.

Подруга адвоката, которая была там ранее в тот же день и ушла до смерти Янкавски, рассказала полиции, что блогерша повредила глаз, упав рано утром.

«Не могу поверить. Я так тебя любила. Покойся с миром»; «Надеюсь, Бог примет тебя с распростертыми объятиями. Не могу поверить, что ты ушла. Ты прожила немного той жизни, которую любила, и это немного нас утешает» — написали в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фанаты женщины.

Барбара Янкавски за свою жизнь перенесла 27 пластических операций, потратив на них 42 тысячи фунтов стерлингов. После популярности в соцсетях она участвовала в телепрограммах и рекламных кампаниях.

Ранее стало известно, что китаянка втайне потратила все сбережения бойфренда на пластику.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами