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Мексиканский музыкант понадеялся на изменение ситуации с «отменой» российской культуры

Пианист Инфансон заявил, что надеется на разрешение ситуации с отменой российской культуры
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Мексиканский пианист и композитор Эктор Инфансон признался в беседе с ТАСС, что надеется на скорое изменение ситуации с «отменой» российской культуры.

«Это довольно деликатная тема, и, конечно, мы можем надеяться на то, что в скором времени все разрешится и люди не будут чувствовать какой-то угрозы», — поделился пианист.

Инфансон признался в симпатии к российской культуре. Он заявил, что восхищается композиторами Сергеем Рахманиновым и Александром Скрябиным. По словам пианиста, в мексиканских консерваториях часто изучают российскую музыку. Для композитора было важно приехать в Россию и познакомиться с культурой страны.

Эктор Инфансон посетил Екатеринбург в июне, чтобы принять участие в десятом юбилейном Фортепианном марафоне. Он дал концерт 18 июня.

В марте итальянский оперный певец Джованни Рибикезу выразил мнение, что русскую культуру нельзя отменить. Певец также признался, что потерял множество контактов в Италии из-за своей работы в качестве приглашенного солиста Мариинского театра, но не жалеет об этом.

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