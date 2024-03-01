Родственники оставили вдову Булдакова без наследства

Друг и официальный представитель Людмилы Булдаковой Эдуард Гладкий заявил, что сейчас вдова актера судится с его племянниками из-за квартиры. Его слова передает PROZVEZD.

«Не знаю, что они ей говорили, это будет выяснять следствие, но факт в том, что она в декабре прошлого года подписала доверенность на Сергея Булдакова о том, что доверяет распоряжаться ее имуществом. И на следующий день он подарил имущество Людмилы Андреевны своему родному брату Денису Булдакову», — рассказал Гладкий.

Представитель возмутился поведением родственников, отметив, что они прекрасно знали, что у Булдаковой начинается «Альцгеймер, деменция и Паркинсон». Затем, заявил Гладкий, он узнал о криминальном прошлом племянников — у братьев есть судимость за мошенничество.

Сейчас Людмила Булдакова судится с племянником за квартиру. Гладкий рассказал, что также вдова актера подала заявление на родственников в Следственный комитет России. Он признался, что, узнав о следствии, мужчины начали угрожать ему.

Алексея Булдакова не стало в 2019 году от острой сердечной недостаточности. Вдова получила в наследство квартиру в Москве, два дома, машину и землю.

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