Сарик Андреасян раскрыл, кто сыграет антагониста «Войны и мира»

Режиссер Андреасян сообщил, что Лыков сыграет Курагина в «Войне и мире»
К.Б.А. / Кинокомпания братьев Андреасян

Режиссер Сарик Андреасян в Telegram-канале поделился подробностями актерского состава экранизации по роману-эпопее Льва Толстого «Война и мир».

Матвей Лыков исполнит роль офицера Анатоля Курагина.

«Герой, задуманный автором как антагонист положительных мужских образов Болконского и Безухова», — заявил режиссер.

«Война и мир» Андреасяна выйдет в широкий прокат 19 февраля 2027 года. Роль Андрея Болконского сыграет актер Станислав Бондаренко.

В мае жена Андреасяна Лиза Моряк сообщила, что не будет играть Наташу Ростову в экранизации мужа. Она предложила поклонникам поделиться своим мнением, кто бы подошел на роль Ростовой.

1 января в кинотеатрах вышел фильм Андреасяна «Простоквашино». 4 января картина преодолела отметку в 1 млрд рублей в российском прокате.

Дядю Федора сыграл Роман Панков, его мать — Лиза Моряк, а отца — Павел Прилучный, роль почтальона Печкина исполнил Иван Охлобыстин. Кота Матроскина, пса Шарика и Галчонка озвучили Антон Табаков, Павел Деревянко и Дарья Блохина.

Ранее жена Сарика Андреасяна снялась в ролике для новой песни Инстасамки.

