Хирург об изменениях в лице Прилучного: «Это можно сделать филлерами или имплантами»

Хирург Абдулаева допустила, что Прилучный изменился благодаря уколам красоты
bugevuge/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пластический хирург Софья Абдулаева предположила в разговоре с «Газетой.Ru», что Павел Прилучный изменился благодаря уколам красоты. Она подчеркнула, что у него стал более заостренным подбородок и расслабился лоб.

Софья Абдулаева изучила новые снимки актера, после которых его заподозрили в пластике, и пришла к выводу, что Прилучный действительно выглядит иначе, чем несколько лет назад. Однако хирург не исключает, что такого эффекта он добился благодаря правильно подобранному свету, а также искусственному интеллекту.

«Первое, что бросается в глаза, это изменения черт нижней трети лица, стал более заостренным подбородок. У него в принципе очень правильные, красивые мужские черты, но вот такого острого подбородка у него не было. Плюс сам по себе угол нижней челюсти стал более выдающийся. Это можно сделать филлерами обычными, липофилингом или имплантами. Имплант отливается специально под определенного человека. Сейчас 3D-модели существуют, которые позволяют нам добиться индивидуального подхода к каждому пациенту. Еще лоб у него достаточно хорошо расслаблен. Может быть, там ботулотоксин либо уколы красоты какие-то имели место быть. Скулы можно сделать с помощью жира и того же филлера», — поделилась Софья Абдулаева.

По мнению пластического хирурга, более точно об изменениях во внешности Прилучного можно будет сказать, когда появятся его новые фотографии. Сам же актер от комментариев воздерживается.

«В принципе, вероятность того, что это просто смонтированное красивое фото — больше 80%, но и вмешательство со стороны косметолога или пластику я не исключаю», – заявила хирург.

Ранее жена Павла Прилучного пришла на премьеру в платье с разрезом до бедра.
 
