Суд по делу беременной Лерчек отложили из-за ухудшения состояния блогерши

Судья перенес процесс по делу беременной блогерши Чекалиной
Телеграм-канал Суды общей юрисдикции города Москвы

Суд по делу беременной блогерши Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) отложили из-за ухудшения состояния ее здоровья. Об этом пишет издание Super.

Адвокат Лерчек Олег Бадма-Халгаев уточнил, что она направляется в медучреждение для обследования.

«Спасибо судье, что оперативно в экстренном порядке выдал соответствующее разрешение», — заявил юрист.

Экс-супруг Чекалиной Артем также выразил надежду, что к следующему заседанию суда Лерчек уже родит сына, и все члены семьи будут здоровы.

Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. 8 сентября Чекалиным было предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей.

30 декабря стало известно, что беременной блогерше провели операцию на почки. С сильной болью в пояснице и почечной коликой Лерчек впервые госпитализировали 23 декабря.

Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
