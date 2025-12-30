Гарик Харламов оказался в списке должников перед Новым годом

Комик Гарик Харламов попал в реестр должников ФССП из-за штрафа в размере 3 тысяч рублей. Об этом узнала «Газета.Ru».

Согласно Федеральной службе судебных приставов, акт по делу об административном правонарушении был составлен 24 декабря 2025 года. Предположительно, юмориста могли оштрафовать за неправильную парковку.

Гарик Харламов нередко получает штрафы за нарушение ПДД. В мае 2025 года СМИ сообщали о 293 штрафах артиста на 275 тысяч рублей. Отмечалось, что его ловили за превышение скорости, неправильную парковку, неоплаченный проезд по платной дороге и несоблюдение требований знаков. При этом все долги резидент Comedy Club своевременно гасил.

Также в СМИ уточняли, что все штрафы Харламов получал на автомобиле Dongfeng M-Hero. В мае неизвестный облил эту машину кефиром. Причиной стала неправильная парковка.

Ранее Гарик Харламов открыл свое маркетинговое агентство.