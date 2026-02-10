Цыганова захотела станцевать польку с Богомоловым и спеть с министром культуры

Певица Виктория Цыганова рассказала, с кем хотела бы объединиться в творческий союз. По ее словам, спеть ей хочется с главой Минкульта РФ Ольгой Любимовой, а станцевать она хотела бы с режиссером Константином Богомоловым.

«Спела бы с Ольгой Любимовой, а вот потанцевать хотела бы с Константином Богомоловым, причем новую версию «Польки-бабочки», где в последний момент ботинком убивают комара», — заявила артистка Общественной Службе Новостей.

Она отметила, что в таком дуэте готова выступить с русской плясовой под «Комаринскую» Михаила Глинки.

Накануне Цыганова оценила интервью Екатерины Гордон Ксении Собчак. Она заявила, что юрист поддалась на провокации ведущей и не сумела отстоять до конца свою позицию. По мнению исполнительницы, тему, о которой был разговор, можно было рассказать за пять минут.

Ранее Цыганова объяснила падение спроса на Пугачёву.