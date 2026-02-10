Предполагаемый возлюбленный Волочковой Марчел раскрыл подробности их отношений

Танцор Марчел Абаби заявил «Газете.Ru», что не состоит в романтических отношениях с Анастасией Волочковой. По его словам, их связывает только дружба.

Молодой артист отметил, что выступает вместе с Волочковой и считает ее близким для себя человеком. Однако он не подтвердил слухи о том, что после нескольких лет совместной работы они с балериной начали встречаться. Несмотря на то, что экс-прима Большого театра рассказала журналистам, что готова даже родить ребенка от Марчела Абаби, он рассматривает ее только как подругу и коллегу.

«Нас с Анастасией связывает одна сцена. Мы с ней друзья и партнеры по сцене», — заявил танцор.

Слухи о том, что Марчел Абаби стал новым возлюбленным Анастасии Волочковой, появились после сюжета на ТВ, в котором балерина призналась танцору в любви. Она призналась, что верна ему и даже познакомилась с его родителями.

В разговоре с «Газетой.Ru» Волочкова высказалась об отношениях с Абаби неоднозначно. Она назвала его «близким другом», а также «партнером по жизни». Артистка призвала не лезть к ней в постель и призналась, что устала от слухов о своей личной жизни.

Ранее танцор Марчел Абаби назвал хорошим секс на Мальдивах после трех поездок с Анастасией Волочковой.