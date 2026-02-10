Налоговая закрыла последний бизнес Зыгаря и Долина в России

Столичная налоговая служба закрыла издательство «Тенес» писателя Михаила Зыгаря (признан в РФ иностранным агентом) и кинокритика Антона Долина (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает Mash.

Как утверждает Telegram-канал, журналист Ирек Биккинин (признан в РФ иностранным агентом) сообщил налоговой о прекращении своих полномочий в качестве директора компании. Также основанием для ликвидации послужило и то, что в ходе проверки не нашлось других сотрудников организации.

«Тенес» был последним действующим бизнесом Зыгаря и Долина на территории России. Еще в ноябре 2023 года СМИ сообщали, что уехавшие из РФ публичные лица ликвидируют издательство, поскольку по большей части «Тенес» зарабатывал на госконтрактах, но после начала СВО государственное финансирование закончилось. Утверждалось, что Зыгарь и Долин планировали переориентировать компанию на западный рынок.

21 октября Минюст России включил Михаила Зыгаря в реестр СМИ-иноагентов, а кинокритика Антона Долина признали иноагентом 14 октября того же года.

Зыгарь ранее был главным редактором телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией), а сейчас ведет свой канал на YouTube, где берет интервью в основном у зарубежных гостей. В 2022 году он уехал из России в Германию, где в данный момент и проживает.

Кинокритик Антон Долин покинул Россию в марте 2022 года. В 2023-м Telegram-канал Baza сообщал, что журналист подал документы на получение гражданства Израиля.

