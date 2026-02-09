Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Культура

Лепс может заработать 20 млн рублей на концерте в Воронеже

URA.RU: певец Григорий Лепс выручит 16 млн рублей на концерте в Воронеже
Владимир Астапкович/РИА Новости

Народный артист России Григорий Лепс заработает около 16 млн рублей на своем концерте в Воронеже. Об этом сообщает URA.RU.

Мероприятие пройдет, отмечает издание, 9 февраля в Ледовом дворце спорта «Юбилейный», вместимость зала которого составляет 3 040 мест.

На момент публикации статьи — к утру на 9 февраля — было выкуплено 2,5 тыс. билетов, и в продаже оставались 611 билетов. В случае полного аншлага выручка Лепса составит примерно 20 млн рублей — с учетом расходов на аренду концертной площадки.

В конце января РИА Новости выяснили, что комплект билетов на юбилейный концерт Лепса, запланированный на 16 июля 2027 года в московских «Лужниках», продается уже за полтора года до события за почти 1 млн рублей. В продаже оставался единственный комплект билетов в ложу на 18 мест. Все соседние ложи оказались полностью заняты. Стоимость этого комплекта составила 900 тыс. рублей.

В то же время были доступны более доступные варианты — например, 2 тыс. рублей стоит проход на танцпол, 3 тыс. рублей — в фан-зону и 13 тыс. рублей обойдется посещение VIP-зоны. Цены на места на дальних трибунах варьируются от 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей в зависимости от расположения, а более близких — от 4,5 до 12 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что балерина Анастасия Волочкова подтвердила роман с молодым танцором.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!