Лепс может заработать 20 млн рублей на концерте в Воронеже

Народный артист России Григорий Лепс заработает около 16 млн рублей на своем концерте в Воронеже. Об этом сообщает URA.RU.

Мероприятие пройдет, отмечает издание, 9 февраля в Ледовом дворце спорта «Юбилейный», вместимость зала которого составляет 3 040 мест.

На момент публикации статьи — к утру на 9 февраля — было выкуплено 2,5 тыс. билетов, и в продаже оставались 611 билетов. В случае полного аншлага выручка Лепса составит примерно 20 млн рублей — с учетом расходов на аренду концертной площадки.

В конце января РИА Новости выяснили, что комплект билетов на юбилейный концерт Лепса, запланированный на 16 июля 2027 года в московских «Лужниках», продается уже за полтора года до события за почти 1 млн рублей. В продаже оставался единственный комплект билетов в ложу на 18 мест. Все соседние ложи оказались полностью заняты. Стоимость этого комплекта составила 900 тыс. рублей.

В то же время были доступны более доступные варианты — например, 2 тыс. рублей стоит проход на танцпол, 3 тыс. рублей — в фан-зону и 13 тыс. рублей обойдется посещение VIP-зоны. Цены на места на дальних трибунах варьируются от 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей в зависимости от расположения, а более близких — от 4,5 до 12 тыс. рублей.

