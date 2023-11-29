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Писатель Михаил Зыгарь* и критик Антон Долин** избавляются от бизнеса в России

Shot: журналисты Михаил Зыгарь и Антон Долин ликвидируют издательство «Тенес»***

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Екатерина Чеснокова/Евгений Одиноков/РИА Новости

Писатель Михаил Зыгарь (признан в РФ иностранным агентом) и кинокритик Антон Долин (признан в РФ СМИ-иноагентом) ликвидируют издательство «Тенес» (организация включена Минюстом в список иноагентов) и переориентируются на западный рынок. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, причиной стало то, что до этого «Тенес» зарабатывал на госконтрактах, но после начала СВО государственное финансирование закончилось. 21 октября Минюст России включил Михаила Зыгаря в реестр СМИ-иноагентов, а кинокритика Антона Долина признали иноагентом 14 октября того же года. Shot также отмечает, что книги Зыгаря перестали продаваться в России.

В конце августа Басманный суд Москвы назначил административный штраф в размере 30 тысяч рублей российскому писателю, журналисту Михаилу Зыгарю. Его признали виновным в нарушении правил деятельности иностранного агента.

Журналист ранее был главным редактором телеканала «Дождь» (признан Минюстом нежелательной в РФ организацией), а сейчас ведет свой канал на YouTube, где берет интервью в основном у зарубежных гостей. В 2022 году он уехал из России в Германию, где в данный момент и проживает.

Кинокритик Антон Долин покинул Россию в марте 2022 года. В 2023-м Telegram-канал Baza сообщал, что журналист подал документы на получение гражданства Израиля.

Ранее сообщалось, что концерт Кишлака в Оренбурге отменили после протестов активистов.

*  признан в РФ иностранным агентом
**  признан в РФ СМИ-иноагентом
***   организация включена Минюстом в список иноагентов
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