Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Немецкий блогер станцевал под «Матушку-землю» и покорил россиянок

Немецкий блогер t.x.prince сделал видео под песню «Матушка-земля»
t.x.prince/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Немецкий блогер t.x.prince в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снял ролик под хит Татьяны Куртуковой «Матушка».

В ролике t.x.prince танцует и подпевает песне. Большинство комментариев под постом написано на русском языке. Россиянки призывают продвигать молодого человека и признаются, что он покорил их сердце. Некоторые девушки отметили, что парень может составить конкуренцию модели «Филяй». Речь идет о немецкой модели dohmensamuel (Самуэль Домен — настоящее имя).

Dohmensamuel получил популярность после того, как станцевал полуобнаженным под песню «Vielleicht Vielleicht» в исполнении MilleniumKid x JBS. Многим россиянам послышались в песне слова «Филяй, филяй», из-за чего появился одноименный мем. Россиянки прозвали модель «Семой» и «Женей».

«Сема, ты проиграл. Девочки, у нас новый фаворит», — заявила комментаторка под постом t.x.prince.

Блогер отреагировал на восторженные сообщения россиянок.

«Я правда не знаю, что происходит. Но я ценю всю вашу любовь и поддержку. Я отвечу на все личные сообщения. Я занят несколько так. Пожалуйста, будьте терпеливы», — заявил t.x.prince.

t.x.prince также станцевал с другом под песню «Катюша».

«Этот Филяй умнее того филяя», — отметила пользовательница сети.

Россиянки прозвали «нового Филяя» Наггетсом из-за его имени. Блогера зовут Янник (Jannick). Его имя написано необычным шрифтом, из-за которого слово похоже на «Наггетс».

Ранее россиянки призвали немецкого блогера раздеться.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27528829_rnd_2",
    "video_id": "record::7641ea59-088d-41e0-8d30-b0a898413d7f"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+