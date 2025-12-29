Немецкий блогер станцевал под «Матушку-землю» и покорил россиянок

Немецкий блогер t.x.prince в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снял ролик под хит Татьяны Куртуковой «Матушка».

В ролике t.x.prince танцует и подпевает песне. Большинство комментариев под постом написано на русском языке. Россиянки призывают продвигать молодого человека и признаются, что он покорил их сердце. Некоторые девушки отметили, что парень может составить конкуренцию модели «Филяй». Речь идет о немецкой модели dohmensamuel (Самуэль Домен — настоящее имя).

Dohmensamuel получил популярность после того, как станцевал полуобнаженным под песню «Vielleicht Vielleicht» в исполнении MilleniumKid x JBS. Многим россиянам послышались в песне слова «Филяй, филяй», из-за чего появился одноименный мем. Россиянки прозвали модель «Семой» и «Женей».

«Сема, ты проиграл. Девочки, у нас новый фаворит», — заявила комментаторка под постом t.x.prince.

Блогер отреагировал на восторженные сообщения россиянок.

«Я правда не знаю, что происходит. Но я ценю всю вашу любовь и поддержку. Я отвечу на все личные сообщения. Я занят несколько так. Пожалуйста, будьте терпеливы», — заявил t.x.prince.

t.x.prince также станцевал с другом под песню «Катюша».

«Этот Филяй умнее того филяя», — отметила пользовательница сети.

Россиянки прозвали «нового Филяя» Наггетсом из-за его имени. Блогера зовут Янник (Jannick). Его имя написано необычным шрифтом, из-за которого слово похоже на «Наггетс».

