Муж Аниты Цой зарегистрировал новую компанию по строительству зданий

Муж певицы Аниты Цой Сергей зарегистрировал новую компанию. Как выяснила «Газета.Ru», организация занимается строительством жилых и нежилых зданий в Москве.

Новую фирму под названием «Сакура» Сергей Цой оформил 27 января 2026 года. Сам он является учредителем, а руководителем назначен Юрий Цой. Также он является генеральным директором еще одной организации, в которую входит супруг звезды, — ООО «ПРИСТАНЬ».

Кроме того, Сергей Цой помогает своей жене управлять компанией «Фудстар», занимающейся производством готовых пищевых продуктов и блюд. Бизнес Анита Цой открыла в 2024 году, но заработать на нем пока не смогла. Согласно бухгалтерской отчетности, в год открытия она ушла в минус на 3,4 млн рублей.

Анита и Сергей Цой женаты уже 35 лет. Певица неоднократно признавалась, что при вступлении в брак не была влюблена в избранника, так как его выбирали родители по корейским традициям. Однако это не помешало им построить крепкую семью. В 1992 году у пары родился сын, которого назвали в честь отца – Сергеем. Сейчас же артистка уже мечтает о внуках. Она делилась, что рассчитывает на скорую свадьбу наследника и пополнение в семье.

Ранее Анита Цой рассказала, что Дмитрий Дибров ищет жену-кореянку.