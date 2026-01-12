Речь Снуп Догга вырезали из трансляции «Золотого Глобуса»

Выступление американского рэпера Снуп Догга вырезали из трансляции церемонии вручения премии «Золотой глобус-2026». Об этом сообщает Entertainment Weekly.
54-летний рэпер вручал награду в номинации «Лучший подкаст» и выходил на сцену под свой хит 2004 года «Drop It Like It's Hot».
Сперва он подшутил над премией.
«Спасибо «Золотому глобусу» за то, что включил категорию подкастов в это шоу. И приветствую всех подкастеров. Вы все победители, но настоящий победитель — это... Я сейчас чертовский упоротый», — вдруг сказал Снуп Догг, нецензурно выругавшись.
Зал рассмеялся, но во время официальной трансляции выступление рэпера прервали и удалили фрагмент с рэпером официального аккаунта в социальных сетях.
В номинации победил подкаст актрисы Эми Полер «Good Hang».
«Вау, именно так я себе это и представляла: Снуп вручает мне награду», — прокомментировала случившееся Полер.
