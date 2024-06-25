Водонаева намекнула на роман с голливудской звездой

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева намекнула в разговоре с Ляйсан Утяшевой, что ее новый возлюбленный – голливудская звезда. Об этом сообщает Super.

Водонаева не стала раскрывать имя ухажера, но показала его Утяшевой в социальных сетях. Она заявила, что мужчина гораздо моложе нее. По словам блогерши, возлюбленный – иностранец, который снимался в известном сериале.

Водонаева отметила, что сейчас их общение ограничивается форматом переписок. Она не знает английского языка, поэтому просит подруг перевести ей сообщения.

Водонаева была замужем дважды. Первым ее супругом стал бизнесмен Алексей Малакеев. В 2010-м у них родился сын Богдан. Пара развелась в 2013 году. В 2018-м ведущая связала себя узами брака с музыкантом Алексеем Комовым, но рассталась с ним через год.

Водонаева не рассказывает о своей личной жизни. С 2019 года она перестала давать какие-либо комментарии о своих романах.

В феврале телеведущая призналась, что не хочет выходить замуж в третий раз. Она объяснила, что не пойдет под венец даже за «достойного» мужчину.

Ранее Водонаева раскритиковала дочь Джигана.