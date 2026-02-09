Садальский потребовал запретить въезд в Россию президенту Казахстана и лишился гастролей

Актер Стас Садальский в Telegram-канале призвал закрыть на 50 лет въезд в Россию президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Садальский признался, что ему неинтересно комментировать депортацию из России казахского комика Нурлана Сабурова. Однако артист считает, что нужно ввести меры против Токаева. Он назвал президента Казахстана ужасным, трусом и предателем, который «все время облизывает Америку».

«Украина, кстати, тоже с этого начинала... Что такое Сабуров? Пешка, говорящий попугай. Требую у нашего президента закрыть въезд в Россию Токаеву», — заявил артист.

Садальский отметил, что после публикации данного поста ему позвонили и сообщили об отмене гастролей в Казахстане. Артист должен был приехать выступать в мае 2026 года.

6 февраля сообщалось, что юмористу из Казахстана Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. По одной из версий, причиной может быть отмывание доходов через посредников. Это не первый скандал с участием комика: ранее его обвинили в нарушении миграционного законодательства, а его шутки не раз приводили к спорам в соцсетях и жалобам общественников. Как развивалась карьера Нурлана Сабурова и из-за чего ему могли запретить въезд в Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в РПЦ осудили шутки Сабурова о Христе.