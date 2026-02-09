Размер шрифта
Против экс-вокалиста «Тараканов!» возбудили уголовное дело

Против музыканта Спирина возбудили дело по иноагентской статье
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Против экс-вокалиста панк-группы «Тараканы!» Дмитрия «Сида» Спирина возбудили уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГСУ СК по Москве.

Уголовное дело возбуждено по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Известно, что Дмитрий Спирин (признан в РФ иностранным агентом) уехал из России, его могут объявить в розыск.

Прокуратура потребовала возбудить дело в отношении музыканта в конце 2025 года. Музыканта дважды в течение года привлекали к административной ответственности по иноагентской статье.

В соответствующий реестр Минюст внес Спирина в июне 2024 года с объяснением, что он распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и российской армии. Позже Спирин попытался обжаловать этот статус, но неудачно.

