Критик назвал двух российских певцов, достойных «Грэмми»

Среди российских певцов лучшими вокалистами являются Полина Гагарина и Дима Билан – именно они достойны получить «Грэмми», считает музыкальный критик Сергей Соседов. У этих исполнителей были все шансы завоевать сердца западной аудитории, но они сами выбрали работать в первую очередь для россиян, заявил он Общественной Службе Новостей.

«Я считаю, что у Димы Билана было очень много шансов прославиться именно в Голливуде, получить «Грэмми», после всех международных проектов и «Евровидения» его уже знали в Европе, а потом и в США. Но певец не воспользовался шансом, захотел работать на свою публику, что весьма похвально», — сказал Соседов.

У Гагариной, по его мнению, тоже до сих пор есть шанс стать певицей с мировым именемтот факт, что они, как и Дима Билан, до сих пор не получили заветную статуэтку, объясняется лишь тем, что русскоязычных певцов организаторы премии в расчет не берут, объяснил критик. Он подчеркнул, что предпочтение отдается американским артистам, феномен русской музыки для них остается нераскрытым.

Среди тех, кто, напротив, никогда не имел шансов на «Грэмми», Соседов назвал Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева, объяснив это тем, что у них, по его мнению, слишком «поверхностные» песни.

Напомним, в прошлом году продюсер Сергей Пригожин рассказал, что песня его супруги Валерии «Исцелю» может быть выдвинута на три номинации в международной музыкальной премии «Грэмми» в трех категориях: «Вокал», «Инструментал» и «Аранжировка». Однако в итоге артистка не попала в список номинантов.

Ранее Китай раскритиковал вручение «Грэмми» Далай-ламе.