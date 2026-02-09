Размер шрифта
Культура

Брэд Питт вернется к своей культовой роли

Актер Питт сыграет персонажа из фильма Тарантино в картине «Приключения Клиффа Бута»
Sony Pictures Entertainment

Американский актер Брэд Питт вернется к своей культовой роли. Об этом сообщило издание Independent.

Он повторит оскароносную роль Клиффа Бута в новом фильме «Приключения Клиффа Бута» — продолжении картины Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», вышедшей в 2019 году.

Стриминговый сервис Netflix показал тизер-трейлер фильма во время Super Bowl LX — решающего матча Национальной футбольной лиги США сезона 2025 года, который прошел 8 февраля 2026 года.

Официальный тизер еще не был опубликован в сети.

Режиссером спин-оффа стал Дэвид Финчер, а Квентин Тарантино написал его сценарий.

Накануне актер Пол Дано высказался об оскорблениях Квентина Тарантино.

В 2025 году Брэд Питт был назван одним из лучших актеров десятилетия.
 
