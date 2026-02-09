Экс-невеста Лепса потратила десятки миллионов на 20-летие с Собчак и Реввой

Shot: день рождения в ресторане обошелся блогерше Кибе в 30 млн рублей

Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая невеста народного артиста России Григория Лепса Аврора Киба потратила десятки миллионов рублей на празднование своего 20-летия. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Свой день рождения Киба, по данным издания, отпраздновала в рыбном «мишленовском» ресторане в Москве, что обошлось вместе с ужином и тортом в 4,5 млн рублей.

Вела день рождения Ксения Собчак, на сцене выступали Александр Ревва и солистка группы Artik&Asti Севиль. Общая сумма гонораров артистов доходит до 25 млн рублей.

Оформление зала, аренду оборудования и работу диджея, рилсмейкеров и фотографов издание оценило еще в миллион рублей.

Среди гостей дня рождения оказались актриса Наталья Рудова, дочь народного артиста России Михаила Турецкого Эммануэль и сын Ирины Дубцовой Артем, особое внимание именинницы к которому заметили гости.

Мама Авроры Кибы Татьяна исполнила авторскую шуточную песню под фонограмму Лепса «Я поднимаю руки, мне хочется сдаться, ведь больше не ребенок, тебе уже 20».

Также мать Кибы призналась, что изначально считала Лепса старым для дочери