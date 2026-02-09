Пьеха о фильме «Чебурашка»: «Не впечатлился»

Певец Стас Пьеха признался, что его не впечатлил фильм «Чебурашка»

Певец Стас Пьеха в интервью kp.ru признался, что не остался в восторге от первого фильма «Чебурашка».

«На Чебурашку сходил. И почему-то я не впечатлился. Наверное, это не для моего возраста. Или не для моего какого-то культурного кода. Хотя я обожал Чебурашку в детстве», — поделился артист.

Пьеха добавил, что с тех пор не смотрел практически ни одного ремейка советской классики.

В январе российские фильмы «Чебурашка-2», «Простоквашино» и «Буратино» собрали рекордную кассу в новогодние праздники.

В том же месяце член комитета Совета Федерации по культуре Айрат Гибатдинов предложил организовать российский аналог «Диснейленда». Он считает, что нужно сделать российский парк развлечений с героями отечественных мультфильмов — Чебурашкой, Крокодилом Геной, Винни-Пухом, Волком и Зайцем из «Ну, погоди!», героями «Простоквашино» и прочее. По словам мужчины, такое место можно назвать «Чебурляндией».

По мнению Гибатдинова, условная «Чебурляндия» могла бы стать инструментом культурной политики и мягкой силы, а также формировать у молодого поколения «позитивную идентичность» через знакомых героев.

