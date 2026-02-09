Сын Паши Техника хочет стать стримером

Бывшая жена Паши Техника, блогерша Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук) сообщила, что ее сын Иван хочет стать стримером. Ее слова передает Telegram-канал «Рифмы и Панчи».

«Иван попросил меня сделать ему канал на YouTube или RuTube, хочет снимать свои стримы», — поделилась блогерша.

В феврале шестилетнему Ивану удалили аденоиды. Это патологически увеличенная глоточная миндалина. Впервые эта проблема появилась у сына рэпера в три года. В шесть лет у мальчика появился храп и возникли серьезные трудности с дыханием, включая апноэ. Мальчику провели операцию в столичной больнице за 70 тысяч рублей.

По словам Карицкой, сын вообще не переживал перед хирургическим вмешательством. Сама операция длилась 20 минут под общим наркозом ИВЛ. После этого мальчик проспал минут сорок. Первое время сын артиста не мог разговаривать. Голос начал восстанавливаться через два часа после операции. В этот же день ребенка выписали из больницы.

Иван родился 10 июля 2019 года в союзе Евы Карицкой и Паши Техника. В ноябре 2021-го рэпер и блогерша расстались. Артиста не стало в Таиланде в начале апреля 2025 года, ему было 40 лет.

Ранее скульптор прокомментировал обновленный бюст Паши Техника.