Скульптор прокомментировал обновленный бюст Паши Техника

Бывшая жена рэпера Паши Техника, блогер Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук), поделилась в соцсетях фотографиями обновленного бюста исполнителя. Скульптуру в разговоре с aif.ru прокомментировал скульптор Андрей Следков.

«Сходство, безусловно, присутствует. Если портрет останется в формате бюста, он будет органично смотреться в камне. В случае же отливки в бронзе нижнюю часть композиции, вероятно, стоило бы решить иначе», — заявил специалист.

По его словам, ситуация может измениться, если бюст станет частью полнофигурной скульптуры. В такой ситуации решение нижней части не играет значимой роли. Скульптор отметил, что все стилистические решения являются лишь вопросом вкуса и выбором автора.

Напомним, Паши Техника не стало в Таиланде в начале апреля 2025 года. Рэперу было 40 лет. Прощание с музыкантом прошло в центре Москвы и собрало несколько тысяч поклонников, устроивших беспорядки.

В январе Ева Карицкая показала черновой вариант скульптуры Паши Техника. Исполнитель был изображен в кепке и с микрофоном в руке. Однако многие пользователи Сети отметили, что изображение получилось непохожим на рэпера. Сама Карицкая призналась, что ей сложно комментировать этот памятник.

