Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Культура

Скульптор прокомментировал обновленный бюст Паши Техника

Скульптор Следков: бюст Паши Техника будет органично смотреться в камне
Кадр из видео/Telegram-канал «Ева Карицкая»

Бывшая жена рэпера Паши Техника, блогер Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук), поделилась в соцсетях фотографиями обновленного бюста исполнителя. Скульптуру в разговоре с aif.ru прокомментировал скульптор Андрей Следков.

«Сходство, безусловно, присутствует. Если портрет останется в формате бюста, он будет органично смотреться в камне. В случае же отливки в бронзе нижнюю часть композиции, вероятно, стоило бы решить иначе», — заявил специалист.

По его словам, ситуация может измениться, если бюст станет частью полнофигурной скульптуры. В такой ситуации решение нижней части не играет значимой роли. Скульптор отметил, что все стилистические решения являются лишь вопросом вкуса и выбором автора.

Напомним, Паши Техника не стало в Таиланде в начале апреля 2025 года. Рэперу было 40 лет. Прощание с музыкантом прошло в центре Москвы и собрало несколько тысяч поклонников, устроивших беспорядки.

В январе Ева Карицкая показала черновой вариант скульптуры Паши Техника. Исполнитель был изображен в кепке и с микрофоном в руке. Однако многие пользователи Сети отметили, что изображение получилось непохожим на рэпера. Сама Карицкая призналась, что ей сложно комментировать этот памятник.

Ранее была названа дата выхода нового альбома Паши Техника.
 
Теперь вы знаете
Это взлом? Вот почему ваш телефон сам перезагружается
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!