Ольга Бузова призналась, что влюбляется с первого взгляда

Певица Ольга Бузова заявила, что верит в любовь с первого взгляда
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась, что всегда влюбляется с первого взгляда. Ее слова передал «Пятый канал».

Бузова рассказала, что свою первую любовь она встретила в юности в метро. Тогда певица сразу поняла, что хочет быть вместе с этим парнем. Такие же чувства артистка испытала к своему бывшему мужу, футболисту Дмитрию Тарасову, и к блогеру Давиду Манукяну.

«Поэтому я верю в любовь с первого взгляда, со второго взгляда, с 30-го, я верю в это чувство. Но это чувство, это не схема, это не план, поэтому это чувство невозможно запланировать, невозможно предугадать, невозможно анонсировать», — отметила исполнительница.

Бузова также добавила, что сейчас уже готова встретить своего будущего избранника.

Накануне Ольга Бузова заявила, что поговорка «с милым рай и в шалаше» не про нее. Артистке важно, чтобы ее возлюбленный был самодостаточным и имел собственную квартиру. Телеведущая также отметила, что к ее возрасту мужчина уже должен иметь дело своей жизни и финансовую подушку.

Ранее Филипп Киркоров озвучил требования к избраннику Ольги Бузовой.
 
