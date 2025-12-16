Зорькин из «Не родись красивой» о продолжении сериала: «Не имеет смысла без Нелли Уваровой»

Актер Артем Семакин, прославившийся благодаря роли Николая Зорькина в сериале «Не родись красивой», заявил «Газете.Ru», что в продолжении проекта нет смысла, если в нем не будет сниматься Нелли Уварова.

По признанию Семакина, тема возобновления сериала про Катю Пушкареву поднималась неоднократно. Однако актер считает, что это тот случай, когда продолжение не нужно.

«По поводу «Не родись красивой» было несколько заходов за все эти 10-15 лет, но все это не имеет смысла без Нелли Уваровой. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, это тот уникальный случай, когда сериал не надо продолжать. Почему-то у меня такое ощущение есть», — считает актер.

Сейчас Артем Семакин задействован во многих проектах, в том числе в сериале «Кибердеревня». На Comic Con Игромир 2025 в Москве он рассказал, что после второго сезона не устал от проекта. Наоборот, ему хочется продолжать развивать своего персонажа.

«Хочется еще идти, чтобы персонаж не забылся, чтобы в следующих сезонах, которые будут, это продолжалось. Я всегда с опаской отношусь к продолжениям. Потому что очень сложно повторить успех первой части, и зачастую команда людей, которая первую часть создала, наступает на какие-то грабли. Поэтому работа в большинстве случаев, по моему опыту, не имеет такого же эффекта, не получает зрительского интереса. За исключением опять-таки «Кибердеревни». Я за новое, за хорошее, за интересное, если предлагают, я всегда внимательно читаю, пытаюсь понять, есть ли смысл в этом. Многие продюсеры сейчас закидывают крючок в конце первого сезона на второй. И это в большинстве случаев для меня ошибочная стратегия, потому что зачастую идут какие-то драматургические упущения за счет желания закинуть вот этот крючок на второй сезон. Надо писать историю, создавать первый сезон, не думая о том, какой там второй крючок. А уже, исходя из того, как проходит первый сезон, можно, естественно, придумывать, развивать новые линии или вытаскивать какие-то небольшие, но очень интересные линии и двигаться дальше», — поделился Семакин.

