Стас Пьеха ответил на обвинения в абьюзе: «Я дико эмпатичный»

Певец Стас Пьеха раскрыл, что не является тяжелым человеком в отношениях. Об этом он рассказал kp.ru, комментируя соответствующие предположения зрителей одного из своих интервью.

«Чего-чего, а абьюза у меня вообще никогда не было, только если в мой адрес, но не от меня! Мне кажется, я дико эмпатичный, наоборот. Я слишком включенный в человека, что мне самому тяжело. Поэтому я в отношениях очень классный», — признался Пьеха.

Однако певец отметил, что таким он является только для тех людей, с кем состоит в отношениях.

Артист подчеркнул, что в интервью он был резок в некоторых своих высказываниях, которые озвучил не на ту аудиторию, оказавшуюся «достаточно агрессивной». По мнению Пьехи, за это он и получил «звездюлей». При этом певец подчеркнул, что у него очень абстрактное понимание свадеб и самих отношений.

В ноябре 2025 года Стас Пьеха в интервью «Газете.Ru» рассказал, какой должна быть его идеальная спутница жизни. Артист хочет, чтобы возлюбленная была бы для нее «особенной». Также, по словам певца, ему нравится естественность во внешности — когда нет чрезмерного увлечения косметологией и был натуральный цвет волос у девушки.

Ранее Стас Пьеха раскрыл, что прогуливал в музыкальном училище.