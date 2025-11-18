На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Сейчас я свободен»: Стас Пьеха назвал свой идеал девушки

Певец Пьеха заявил, что не любит пьющих девушек
Из личного архива

Певец Стас Пьеха в интервью «Газете.Ru» ответил на вопрос, какой должна быть его идеальная спутница жизни. 45-летний артист также подчеркнул, что в настоящий момент не состоит в отношениях.

«Сейчас я свободен. <...> Какой должна быть девушка, чтобы я обратил на нее внимание? Такой, чтобы я увидел ее и сказал: «Ты особенная!» Она должна так на меня смотреть, чтобы я понял, что действительно ей интересен. Мне нравится натуральный цвет волос, естественность, когда нет чрезмерного увлечения косметологией. На мой взгляд, человек себя не принимает, когда позволяет много вмешательств во внешность, а значит — и меня может не принять. Хочется, чтобы девушка была в балансе, потому что я сам человек творческий — и нужна та, которая сможет меня сбалансировать. Желательно, чтобы был общий культурный код — ценности, вкусы, взгляды, знания. Чтобы было, о чем помолчать», — рассказал Пьеха.

Музыкант также отметил, что вряд ли будет встречаться с девушкой, любящей выпить: «Мне тяжело общаться с девушками, которые часто выпивают. Другой «красный флаг» — когда девушка слишком нервная, пытается переложить на меня ответственность за свои переживания. Потому что я с этим просто не справлюсь — и все пойдет не в то русло».

Полное интервью со Стасом Пьехой читайте здесь.

Ранее Пьеха признался, что однажды чуть не погиб из-за фаната.

