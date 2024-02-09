Звезде «Не родись красивой» вызвали «скорую» в театр

Исполнительнице главной роли в сериале «Не родись красивой» Нелли Уваровой вызвали скорую помощь в театр РАМН. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, звезда повредила ногу во время репетиции.

Из-за травмы актрисе стало сложно передвигаться, и дойти до травматологического пункта самостоятельно она не могла. Тогда коллеги Уваровой вызвали врачей. Медики подозревают у 43-летней актрисы перелом или разрыв связок.

«Все хорошо! Подвернула ногу, да, на репетиции. «Скорую» вызвали, чтобы сделать рентген. Ничего страшного», — рассказали РИА Новости в пресс-службе театра.

В 2005 году Уварова начала съемки в сериале «Не родись красивой», где сыграла роль «очаровательной дурнушки» — Екатерины Пушкаревой. Также снималась в сериалах «Адаптация», «Последний министр», «Содержанки».

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