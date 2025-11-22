Звезде «Брата» отказали в выдаче шенгенской визы

Народному артисту России, актеру Виктору Сухорукову отказали в выдаче шенгенской визы. Звезда фильмов «Брат» и «Брат-2» рассказал Пятому каналу, почему получил отказ.

По словам актера, он получил уведомление от дипломатической службы, в котором указано, что сразу несколько государств Евросоюза сочли его угрозой международным отношениям, общественному порядку и внутренней безопасности.

При этом Сухорукову не назвали конкретных причин для отказа. Ранее актер неоднократно бывал в Европе и, по его словам, «ничего плохого там не делал». Он подчеркнул, что если причины отказа носят политический характер, то его позиция остается неизменной:

«Родину люблю. Служу Отечеству и свою землю не предаю», — сказал он.

Сухоруков объяснил, что виза ему была нужна для поездки в Германию, где проживает его подруга.

7 ноября Европейская комиссия сообщила о введении ограничения на выдачу новых многоразовых шенгенских виз гражданам России. Согласно обновленным правилам, россиянам теперь потребуется подавать заявку на оформление визы при каждой запланированной поездке в страны Евросоюза. По словам авторов инициативы, такая политика направлена на более тщательную проверку заявителей с целью минимизировать любые потенциальные угрозы безопасности для европейских государств.

Ранее Сухорукова экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем.