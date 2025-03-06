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«Боюсь рожать»: Mona о ребенке от Джарахова

Певица Mona заявила, что постарается совмещать материнство с карьерой
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Певица Mona (настоящее имя Дарья Кустовская) стала новой героиней шоу «Сессия» с Дмитрием Дибровым. Выпуск доступен на платформе VK Видео.

Певица рассказала о том, что опасается материнства, хотя и обсуждает родительство со своим партнером — блогером Эльдаром Джараховым. Она постарается совмещать материнство с карьерой.

«Я поэтому боюсь рожать, если честно. Я очень боюсь стать мамой, прям жутко.Вот если я сейчас, допустим, от Эльдара забеременею — мы это обсуждали — помимо ребенка, есть дело всей жизни. Не хочется ставить это на весы, чтобы что-то перевешивало», — объяснила она.

Mona также переживает, что наследники осудят за то, что она выбрала карьеру «возможность их кормить» в ущерб времени рядом. Сама девушка осуждала за это мать, понимая теперь, что выбор для женщины был непростым.

По словам артистки, ее мама могла стать участницей «Блестящих», но отказалась из-за давления бабушки, требовавшей больше времени отдавать ребенку.

«Но сейчас я все понимаю, сколько там труда, сколько там сил она вложила в свое становление. И как сильно она выбивала это все и вырывала зубами, потому что бабушка не разрешала. Она очень сильно ее тормозила», — говорит девушка.

Неудачи, продолжила Дарья, привели ее мать к зависимости от азартных игр и алкоголя.

«Я вижу, как легко сломаться. Но это не моя история — я выбираю жизнь», — заверяет она.

Накануне экс-возлюбленный Клавы Коки рассказал о проблемах в отношениях с певицей.

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