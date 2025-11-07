Джарахов попал в больницу с пневмонией

Блогер и певец Эльдар Джарахов в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал фото из больницы.

Джарахов рассказал, что ему диагностировали пневмонию. Поклонники пожелали артисту выздоравливать.

«Самое страшное в этом всем — все оттенки «я же говорила!» от Даши (певица Mona (Дарья Кустовская — настоящее имя), возлюбленная Джарахова — «Газета.Ru»)», — пошутил блогер.

В марте Кустовская рассказала о том, что опасается материнства, хотя и обсуждает родительство с Джараховым. Она постарается совмещать материнство с карьерой.

Mona также переживает, что наследники осудят за то, что она выбрала карьеру, «возможность их кормить» в ущерб времени рядом. Сама девушка осуждала за это мать, понимая теперь, что выбор для женщины был непростым.

По словам артистки, ее мама могла стать участницей «Блестящих», но отказалась из-за давления бабушки, требовавшей больше времени отдавать ребенку. Неудачи, продолжила Дарья, привели ее мать к зависимости от азартных игр и алкоголя.

Ранее Эльдар Джарахов извинился за публичные оскорбления россиян.