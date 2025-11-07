На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Джарахов попал в больницу с пневмонией

Блогеру Джарахову диагностировали пневмонию
true
true
true
close
dlgreez/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер и певец Эльдар Джарахов в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал фото из больницы.

Джарахов рассказал, что ему диагностировали пневмонию. Поклонники пожелали артисту выздоравливать.

«Самое страшное в этом всем — все оттенки «я же говорила!» от Даши (певица Mona (Дарья Кустовская — настоящее имя), возлюбленная Джарахова — «Газета.Ru»)», — пошутил блогер.

В марте Кустовская рассказала о том, что опасается материнства, хотя и обсуждает родительство с Джараховым. Она постарается совмещать материнство с карьерой.

Mona также переживает, что наследники осудят за то, что она выбрала карьеру, «возможность их кормить» в ущерб времени рядом. Сама девушка осуждала за это мать, понимая теперь, что выбор для женщины был непростым.

По словам артистки, ее мама могла стать участницей «Блестящих», но отказалась из-за давления бабушки, требовавшей больше времени отдавать ребенку. Неудачи, продолжила Дарья, привели ее мать к зависимости от азартных игр и алкоголя.

Ранее Эльдар Джарахов извинился за публичные оскорбления россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами