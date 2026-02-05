Размер шрифта
Шойгу заявил о новой киноэпопеи к 85-летию Великой Победы

Шойгу: фильм об участии республик СССР в войне может выйти к юбилею Победы
Евгений Биятов/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о подготовке фильма об участии республик СССР в Великой Отечественной войне. Его слова передает ТАСС.

«У нас есть идея, она начала воплощаться в жизнь, чтобы общим коллективом сообществ сценаристов, ученых, артистов снять очередную киноэпопею», — поделился секретарь СБ РФ.

Шойгу не исключил, что картина может выйти к 85-летию Великой Победы. По словам государственного деятеля, фильм должен стать продолжением серии лент о войне, снятых в прежние годы.

В декабре 2025-го Нагиев предрек рост популярности франшизы «Елки». Он объяснил это снижением интереса на военные картины, которые стали выпускаться в большом количестве. Актер уверен, что люди устали от «серости и грязи», показанных в фильмах о войне.

Режиссер Егор Кончаловский не согласился с утверждением актера Дмитрия Нагиева об усталости россиян от военного кино.

Кончаловский предположил, что россияне скорее подустали от сказок в кинотеатрах. Режиссер также не уверен, что можно измерить «усталость» зрителей. Он считает, что низкие сборы в прокате не являются показателем.

Ранее Цыганова призвала Нагиева вернуться в Дубай после слов о военных фильмах.
 
