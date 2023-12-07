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Иришка Чики-Пики о комике Александре Ревве: «Простой пацан»

Блогерша Иришка Чики-Пики призналась, что выпивала с Реввой после съемок

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Алёна, блин!/YouTube

Блогерша Иришка Чики-Пики призналась, что сразу же приняла предложение комика и артиста Александра Реввы о съемках в клипе «Алкоголичка». Об этом женщина рассказала в YouTube-интервью Алене Жигаловой.

«Зато когда этот хит вышел, то у меня столько просмотров стало... И когда я начала общаться с Александром, то думала, что он какой-то там запальцованный (показывает соответствующий жест. — прим. «Газеты.Ru»), а потом поняла, что он простой пацан», — заявила блогерша.

Она добавила, что не выпивала с Реввой на съемках, а только после работы. Блогерша подчеркнула, что ей больше всего запомнились именно посиделки со звездами клипа после работы.

«Да, и [Михаил] Галустян тоже молодец. Он держался долго, прямо вообще. <...> Я до сих пор включаю этот клип, и как будто бы это было вчера,» — заявила Чики-Пики.

Блогерша Иришка Чики-Пики приобрела подписчиков из-за дружбы с фрик-блогером Олегом Монголом. Весь их контент имеет пометку 18+, так как герои часто выпивают, матерятся и проч. Кроме того, Чики-Пики делится со своими подписчиками кулинарными мастер-классами. В 2019 году она вместе со своим супругом Пашей и тем же Монголом снялись в клипе на песню «Алкоголичка».

Ранее певец Niletto назвал подписчиков колхозниками из-за подражания «Слову пацана».

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