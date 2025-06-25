«Все как в мифах»: уличный музыкант Киберпаша отреагировал на репост The Prodigy

Группа The Prodigy заметила в соцсети кавер калининградского уличного музыканта Киберпаши на свою композицию Omen и репостнула ролик. Сам Павел в беседе с «Газетой.Ru» назвал внимание мировых звезд к его творчеству «случайной неслучайностью».

«С The Prodigy вышло случайно, но не случайно. Я сыграл — они почувствовали и зафорсили. Все, как в мифах. Музыкой занимаюсь давно, но с перерывами на тишину. Иногда лучший трек — это тот, который ты не записал. Соцсети я не очень активно веду, просто иногда ловлю момент и выгружаю сигнал», — пояснил Киберпаша.

По словам музыканта, ему часто поступают предложения записать совместные треки, не только из России.

«Продюссер Tantu Beats написал из Нидерландов, предложил фит. Сказал, что хочет сделать что-то настоящее. Звучало честно, поэтому пока держим связь. Из России писали люди: кто-то звал на студию, но, если честно, улица звучит свободнее бетонных стен. Если честно, планов нет. Если завтра будет дождь, будет Crystal Castles. если солнце, может снова бахну Omen. Все по вайбу, не по графику. Включится касик — трек найдется сам», — сказал Киберпаша.

Композицию Omen, которая принесла Киберпаше известность, он сыграл на синтезаторе Casio CTK, сидя на лавочке в центре Калининграда. Ролик уже набрал больше миллиона просмотров.

Ранее реперы Lil Pump и SmokeРurpp зажгли под «Матушку-землю» в московском клубе.