«Не хочу жаловаться»: беременная Лерчек пришла в суд после операции, держась за избранника

Беременная Лерчек появилась у здания суда после операции в сопровождении Луиса
im__lu_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Валерия Чекалина (она же — Лерчек) прибыла к зданию суда в сопровождении избранника Луиса Сквиччиарини. Об этом сообщает издание Super.ru.

В опубликованном СМИ ролике, беременная знаменитость вышла из машины, опираясь на руку супруга. На вопросы о своем здоровье после хирургического вмешательства она ответила: «Не хочу жаловаться».

Также знаменитость намекнула, что на данный момент переживает непростой период в своей жизни и мечтает о спокойной семейной жизни.

«Хочу, чтобы скорее уже все завершилось наилучшим образом. Хочу родить здорового ребенка и спокойно провести время с ним и с семьей», — сказала она.

Лерчек отметила, что еще не знает пол будущего ребенка, но надеется его выяснить уже в ближайшее время.

30 декабря стало известно, что беременной блогерше Чекалиной провели операции на почки. С сильной болью в пояснице и почечной коликой Лерчек впервые госпитализировали 23 декабря.

Кроме того, Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. 8 сентября Чекалиным было предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей.

Ранее стало известно, что Валя Карнавал вышла на связь в слезах. 

