Считавшаяся утерянной более 400 лет картина Рубенса продана на аукционе

Картина Рубенса «Христос на кресте» продана на аукционе за €2,3 млн

Картина художника Питера Пауля Рубенса «Христос на кресте», которая считалась утерянной более 400 лет, была продана в зале аукционного дома Osenat во Франции, в Версале. Об этом сообщает ТАСС.

«Картина продана за €2,3 млн», — заявил Жан-Пьер Осена, руководитель аукционного дома.

Начальная цена торгов составляла €500 тыс., а оценочная стоимость — от €1 до €2 млн. Имя покупателя на данный момент не раскрывается. По словам Осена, речь идет об необычной работе фламандского мастера.

«Это не тот Рубенс, как его обычно изображают — картина длиной несколько метров с Мадоннами и другими персонажами. Это Христос, усопший Христос на кресте. Поэтому такая работа меньше подходит для гостиной», — отметил руководитель Osenat.

Глава аукционного дома добавил, что проданная картина «скорее предназначена для музея или для довольно узкого коллекционера», а сама тема «ограничивает стоимость произведения». Несмотря на это, он подчеркнул, что картина является настоящим шедевром, и вложил весь свой талант и католическую веру художника в эту работу.

Как отмечается, Осена выразил опасение, что картина с большой вероятностью может уехать за границу. «Политическая ситуация во Франции осложнилась, и депутаты предложили ввести налог на предметы искусства», — отметил он.

Руководитель Osenat с горечью констатировал драматичность ситуации, в которой оказалась Франция из-а политических решений своего правительства. По мнению руководителя аукционного дома, такая политика властей недальновидна и может негативно сказаться на имидже страны.

Ранее Лувр объявил о повышении цен для туристов не из ЕС.