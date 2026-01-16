Размер шрифта
Житель Белоруссии купил бывшую психбольницу за бесценок и превратил в музей

Onliner: белорус купил заброшенную психбольницу за $100 и открыл в ней галерею
Shutterstock/FOTODOM

Житель Белоруссии Дмитрий приобрел на торгах комплекс зданий бывшей психиатрической больницы в поселке Жодишки всего за $100 и обустроил там жилье и художественную галерею. Историю необычной покупки опубликовал портал Onliner.

Учреждение было закрыто после пожара в 2019 году, пациентов перевели в другие медицинские центры, а пустующие строения выставили на аукцион. Дмитрий решил вдохнуть в них новую жизнь, переехал в бывший больничный комплекс и открыл там выставочное пространство.

Согласно открытым источникам, здание было построено еще в XVIII веке как иезуитский коллегиум. Позднее его использовали в качестве усадьбы, а в советское время там разместили психиатрическую больницу, куда направляли в том числе лиц, признанных невменяемыми.

В интерьерах до сих пор сохранились элементы прошлого: таблички на дверях кабинетов, сейфы для медикаментов, решетки на окнах, слои яркой синей и зеленой краски, а также надписи на стенах. В некоторых помещениях остались брошюры с предупреждениями о коронавирусе.

Дмитрий рассказал порталу, что бывшие сотрудники больницы приходили посмотреть выставку. По его словам, для многих это оказалось эмоционально тяжело, поскольку исчезло место, где прошла значительная часть их жизни.

Сейчас в коридорах и бывших палатах размещены пейзажи, сюрреалистические портреты и абстрактные работы. Само здание стало частью экспозиции под названием «Вобраз». Большинство авторов предпочли сохранить анонимность, среди них есть как профессиональные художники, так и любители.

Выставка открыта для посетителей по выходным с 12:00 до 18:00. Вход свободный.

