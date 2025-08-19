На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Меня бы вышвырнули»: Борис Щербаков объяснил свой «побег» из больницы

Актер Борис Щербаков покинул больницу, опасаясь, что его могут вышвырнуть
Евгений Биятов/РИА Новости

Народный артист России Борис Щербаков объяснил, почему решил покинуть больницу всего спустя неделю после проведенной операции. В беседе с 360.ru он признался, что решил уехать самостоятельно, пока его «не вышвырнули» из стационара.

«Вы понимаете, они бы все равно меня вышвырнули. Они же сейчас не задерживают пациентов-то», — заявил артист.

Он добавил, что выписать его должны были еще накануне, однако в итоге оставили до сегодняшнего дня, хотя по сути врачи уже никаких медицинских вмешательств не проводят, а просто наблюдают за состоянием. Сделать это можно и в домашних условиях, подчеркнул Щербаков. Он добавил, что после полного восстановления сможет передвигаться как обычно, а также сообщил, что в ближайшее время не планирует возвращаться к работе.

Напомним, неделю назад 75-летнему Щербакову сделали операцию по замене тазобедренного сустава. Сообщалось, что он написал отказ от лечения в стационаре и 18 августа уехал домой. Врачи научили артиста ходить на костылях и ходунках, теперь ему нужно около месяца, чтобы восстановить подвижность, перемещаясь с опорой.

Ранее Борис Щербаков рассказал о встрече с Талызиной перед кончиной актрисы.

