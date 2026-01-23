Размер шрифта
«Вызвали полицию»: Любовь Успенская учинила скандал на борту самолета

Певицу Успенскую после скандала с полицией заставили покинуть борт самолета
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Любовь Успенская рассказала о скандале на борту самолета, для улаживания которого пришлось вызывать полицию. По ее словам, причиной стало то, что с собой она взяла переноску с собакой, что вызвало пререкания с бортпроводницей.

В беседе с Общественной Службой Новостей звезда заявила, что, когда она вошла в самолет, ей преградила путь стюардесса, заявившая, что она нарушает правила перевозки животных. В ответ Успенская начала отвечать ей на повышенных тонах – по ее словам, ее разозлило, что девушка не дала ей занять свое место, и уже потом разобраться с собакой.

«Слово за слово, и она вызвала полицию. В общем, пересела я на другой самолет, подальше от этой ненормальной, и улетела со своей собакой в Омск», — рассказала певица.

Она добавила, что к перелетам непривередлива и готова быть пассажиркой как в эконом, так и в бизнес-классе.

До этого Любовь Успенская призналась, что неоднократно сталкивалась с попытками «отменить» ее. Самыми крупными травлями она назвала хейт из-за скандала с дочерью Татьяной Плаксиной, а также из-за получения российского гражданства – по словам исполнительницы, в тот момент ей начали писать гадости и желать смерти жители Украины.

Ранее Волочкова назвала свои ноги священными после скандала в самолете.

