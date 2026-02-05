Садальский обратился к министру культуры из-за фильма с Бузовой

Актер Станислав Садальский в Telegram-канале раскритиковал фильм «Равиоли Оли» с Ольгой Бузовой в главной роли.

Садальский недоволен тем, что Бузовой «присвоили» звание актрисы. Он сыронизировал, что актерскому мастерству уже не надо учиться. Артист сравнил просмотр фильма с Бузовой с насилием.

«Почему нас «насилуют» второсортным кино, пением, юмором? Насаждается бесталанность и бездарность, которая с легкостью проникает в неокрепшие умы подростков. Министр культуры, администрация президента, вам вообще «по фигу», что происходит?» — возмутился актер.

В декабре Ольга Бузова объявила о выходе своего первого полнометражного фильма «Равиоли Оли». Картина выйдет 5 февраля. Главную роль исполнила сама Бузова. По сюжету знаменитость покупает убыточный завод по производству пельменей по совету своего спутника.

Режиссер фильма — Андрей Никифоров. В картине также снялись Владимир Яглыч, Вольфганг Черни, Максим Лагашкин, Ева Смирнова, Марина Федункив, Эвелина Бледанс, Анна Рытова, Алена Жигалова, Любовь Сидоркина, Константин Карасик, Олег Верещагин, Дмитрий Белоцерковский, Андрей Свиридов, Юлия Сулес, Ольга Виниченко.

В феврале Ольга Бузова призналась kp.ru, что готова экспериментировать с внешностью и принять участие в постельных сценах ради кино.

Ранее Ольга Бузова раскритиковала недовольных актеров.