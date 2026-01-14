Размер шрифта
Ольга Бузова раскрыла, на какие эксперименты готова ради съемок в фильме

Певица Ольга Бузова заявила, что готова на эксперименты с внешностью ради съемок
Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что готова экспериментировать с внешностью и принять участие в постельных сценах ради кино. Ее слова передал kp.ru.

«Я, кстати, была бы не против постельных сцен. Я очень счастлива, что кино в моей жизни случилось, поэтому сделаю все, что нужно, чтобы снять кадр. Я готова на любые эксперименты с внешностью», — поделилась Бузова.

Певица отметила, что никогда не скрывала, что ради съемок в фильме и искусства готова на многое, в том числе и побриться налысо.

Бузова также заявила, что новая полнометражная картина «Равиоли Оли», где она сыграла главную роль, раскроет ее для зрителей с новой стороны. По словам телеведущей, многие знают ее лишь как медийную личность благодаря различным интервью, выступлениям и шоу. Однако, по мнению певицы, публика не представляет, какая она в реальной жизни.

В декабре 2025 года Ольга Бузова выразила мнение, что у молодых артистов есть значимая проблема. По словам певицы, они не стремятся развиваться и прекращают продвигать свою музыку, как только одна их песня стала популярной. Телеведущая отметила, что про таких певцов быстро забывают.

Ранее Ольга Бузова объяснила, почему не доверяет психологам.

