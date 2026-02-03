«Хватит жаловаться»: Ольга Бузова раскритиковала недовольных актеров

Певица и телеведущая Ольга Бузова посоветовала актерам, недовольным своей профессией, прекращать сниматься в кино. Ее слова передал «Пятый канал».

Бузова призналась, что не понимает актеров, которые жалуются на сложности собственной работы.

«Хватит жаловаться. Надо наслаждаться <…> Ну пусть уходят. Я вообще не понимаю, зачем нужно жаловаться», — заявила певица.

Сама телеведущая выделила для себя в актерской профессии большое количество плюсов, такие как четко распланированный график. Бузова также отметила, что во время съемок у нее наладился сон, в том числе и дневной, который раньше она не практиковала. По словам знаменитости, она «выключалась» на 40 минут, в то время как вся остальная команда обедала.

«Я нашла в этом большой-большой кайф. Я думаю: господи, как классно сниматься в кино!» — поделилась исполнительница.

В декабре 2025 года Ольга Бузова объявила о выходе своего первого полнометражного фильма под названием «Равиоли Оли». Кинокартина, в которой главную роль исполнила сама певица, выйдет на экраны 5 февраля.

