Дмитрий Тарасов о своей первой любви: «Не помню»

Блогер и бывший футболист Дмитрий Тарасов поделился, что не помнит свою первую любовь. Его слова передал «Пятый канал».

Тарасов рассказал, что в школьные годы были девочки, которые ему нравились, однако искры с ними так и не случилось.

«Вот я, например, не помню первую любовь, но помню школьные годы, когда девчонки бегали, и мне кто-то нравился. Но вот именно какой-то искры не было. Но вот эти чувства они все равно важны. Я думаю, человек должен испытывать эти чувства», — признался блогер.

По словам футболиста, сейчас его семилетняя дочь уже знает, что такое влюбленность. Наследница спортсмена нравится одному мальчику в школе, который открыто рассказал ей о своих чувствах. Тарасов отметил, что теперь его дочь возвращается домой вдохновленной.

Дмитрий Тарасов состоял в браке певицей Ольгой Бузовой с 2012 по 2016 год. Позже артистка говорила, что рассталась с футболистом из-за его измен. При этом сам спортсмен утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей.

В 2018 году Тарасов женился на Анастасии Костенко. В этом союзе на свет появилось четверо детей.

Ранее Ольга Бузова рассказала, что Дмитрий Тарасов запрещал ей в отношениях.