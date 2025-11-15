Звезда «Алисы в Стране чудес» ответил хейтерам фильма с Пересильд

Российский актер Олег Савостюк ответил хейтерам недавнего фильма «Алиса в Стране чудес», в котором исполнил крупную роль. Его цитирует kp.ru.

По словам 23-летнего Савостюка, он читает критические комментарии в сети, если они ему попадаются, и с некоторыми даже согласен.

«Мне кажется, хорошо, что фильм обсуждают. Это не может на самом деле не радовать, потому что лучше, если его будут критиковать, нежели чем он пройдет как-то незаметно», — размышляет артист.

Мюзикл «Алиса в Стране Чудес» с Олегом Савостюком, Анной Пересильд, Милошем Биковичем и Ириной Горбачевой вышел в кинотеатрах 23 октября. Это экранизация детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки английского писателя Льюиса Кэрролла.

В начале ноября стало известно, что россияне стали чаще покупать книги «Алиса в Стране Чудес» после выхода экранизации.

