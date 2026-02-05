Брату Свинки Пеппы диагностировали глухоту

У брата Свинки Пеппы Джорджа обнаружили глухоту. Об этом сообщает DailyMail.

Новый эпизод шоу «Потеря слуха», который выйдет 7 февраля, станет первым, который повествуется от лица Джорджа. По сюжету мальчику диагностируют умеренную тугоухость. Спортивный комментатор Джоди Онсли, являющаяся первой глухой женщиной-регбисткой, выступит сурдопереводчиком в серии.

В новой серии Джордж начнет пользоваться слуховым аппаратом и открывать для себя новые звуки – от плеска воды в лужах до песни из фургона с мороженым. В адаптации к новому миру ему поможет сестра Пеппа.

Hasbro работало над эпизодом совместно с Национальным обществом глухих детей Великобритании и глухой продюсеркой Камиллой Арнольд. Консультация была нужна для обеспечения точного и уважительного отношения к изображению персонажа с инвалидностью.

В мае 2025 года в эфире программы «Доброе утро, Британия» объявили, что мать Свинки Пеппы родила дочь Эви (в оригинале — Evie). В передаче раскрыли, что ребенок родился в 5:34 утра в той же больнице, где появились дети принцессы Кейт Миддлтон.

Ранее сообщалось, что мать запретила сыну смотреть «Свинку Пеппу» из-за выученной им фразы.