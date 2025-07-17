На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мать запретила сыну смотреть «Свинку Пеппу» из-за выученной им фразы

Австралийка запретила сыну смотреть «Свинку Пеппу» из-за одной выученной им фразы
true
true
true
close
Contender Group

Мать из Австралии запретила сыну смотреть мультсериал «Свинка Пеппа» из-за выученной им фразы, пишет New York Post.

Как рассказала австралийка по имени Келли, для нее стало неожиданным открытием, что ее трехлетний сын Киа начал использовать фразу, которую услышал в популярном детском мультсериале. Он стал отвечать на просьбы матери фразой: «Ты мне не лучший друг» — в моменты, когда ему что-то не нравилось. Сначала это просто удивляло женщину , но ситуация обернулась настоящей проблемой, когда мальчик начал использовать эту фразу по отношению к другим людям.

Келли пыталась понять, откуда сын мог этому научиться. Она разговаривала с ним, объясняла, что так говорить нехорошо, и почему нельзя причинять людям боль словами. Спустя примерно две недели мальчик перестал использовать фразу, но процесс требовал терпения и постоянного напоминания о доброжелательном общении.

В конечном итоге выяснилось, что источником выражения оказался мультсериал «Свинка Пеппа».

«Я смотрела с ним телевизор, и в тот момент, когда я взглянула на экран, Пеппа как раз сказала: «Ты мне не лучший друг». Я была в шоке», — поделилась Келли.

Она немедленно выключила телевизор и объяснила сыну, почему эта фраза — плохой пример. Келли также отметила, что в некоторых сериях Пеппа называет отца «толстым» и ведет себя жестко со своим младшим братом Зои.

«Это шоу учит детей быть злыми друг к другу», — уверена мать.

Келли надеется, что ее история поможет другим родителям быть более внимательными к тому, что смотрят их дети — даже если, на первый взгляд, программа кажется «безобидной».

Ранее мать Свинки Пеппы родила и раскрыла имя поросенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами