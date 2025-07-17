Мать запретила сыну смотреть «Свинку Пеппу» из-за выученной им фразы

Мать из Австралии запретила сыну смотреть мультсериал «Свинка Пеппа» из-за выученной им фразы, пишет New York Post.

Как рассказала австралийка по имени Келли, для нее стало неожиданным открытием, что ее трехлетний сын Киа начал использовать фразу, которую услышал в популярном детском мультсериале. Он стал отвечать на просьбы матери фразой: «Ты мне не лучший друг» — в моменты, когда ему что-то не нравилось. Сначала это просто удивляло женщину , но ситуация обернулась настоящей проблемой, когда мальчик начал использовать эту фразу по отношению к другим людям.

Келли пыталась понять, откуда сын мог этому научиться. Она разговаривала с ним, объясняла, что так говорить нехорошо, и почему нельзя причинять людям боль словами. Спустя примерно две недели мальчик перестал использовать фразу, но процесс требовал терпения и постоянного напоминания о доброжелательном общении.

В конечном итоге выяснилось, что источником выражения оказался мультсериал «Свинка Пеппа».

«Я смотрела с ним телевизор, и в тот момент, когда я взглянула на экран, Пеппа как раз сказала: «Ты мне не лучший друг». Я была в шоке», — поделилась Келли.

Она немедленно выключила телевизор и объяснила сыну, почему эта фраза — плохой пример. Келли также отметила, что в некоторых сериях Пеппа называет отца «толстым» и ведет себя жестко со своим младшим братом Зои.

«Это шоу учит детей быть злыми друг к другу», — уверена мать.

Келли надеется, что ее история поможет другим родителям быть более внимательными к тому, что смотрят их дети — даже если, на первый взгляд, программа кажется «безобидной».

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