В Москве не исключают, что скифское золото, переданное Киеву, в итоге может быть утрачено. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.

«Сейчас мы видим, как вывозятся иконы из Киево-Печерской лавры. Предметы из украинских музеев перемещают якобы на хранение в музеи ряда европейских государств», — отметил Студенников.

Эти действия дают основания предполагать, что крымские артефакты может постичь та же судьба, говорит Студенников. В Москве не исключают, что скифское золото, переданное Киеву, не вернут обратно в Россию.

В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов постановил передать Украине скифское золото. 4 сентября официальный представитель Амстердамского университета Яша Ланге подтверждал, что золото скифов подготовили к отправке на Украину.

После этого, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что скифское золото принадлежит Крыму и должно быть там.

Ранее Следственный комитет начал доследственную проверку по факту хищения золота скифов.