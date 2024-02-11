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В МИД заявили, что не исключили утрату скифского золота, переданного Украине

Студенников: Россия не исключает утрату переданного Украине скифского золота

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Рудольф Кучеров/РИА «Новости»

В Москве не исключают, что скифское золото, переданное Киеву, в итоге может быть утрачено. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.

«Сейчас мы видим, как вывозятся иконы из Киево-Печерской лавры. Предметы из украинских музеев перемещают якобы на хранение в музеи ряда европейских государств», — отметил Студенников.

Эти действия дают основания предполагать, что крымские артефакты может постичь та же судьба, говорит Студенников. В Москве не исключают, что скифское золото, переданное Киеву, не вернут обратно в Россию.

В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов постановил передать Украине скифское золото. 4 сентября официальный представитель Амстердамского университета Яша Ланге подтверждал, что золото скифов подготовили к отправке на Украину.

После этого, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что скифское золото принадлежит Крыму и должно быть там.

Ранее Следственный комитет начал доследственную проверку по факту хищения золота скифов.

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