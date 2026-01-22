Размер шрифта
«Энергосберегающий» экс-танцор Булановой задумался над возвращением к певице

Экс-танцор Булановой Берегуля признался, что может вновь работать с певицей
Кирилл Зыков/РИА Новости

Бывший танцор Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля допустил в разговоре с «Газетой.Ru» возобновление сотрудничества с певицей. На данный момент вокалистка выступает уже с новыми артистами.

Дмитрий Берегуля признался, что после ухода от Булановой его карьера не рухнула. У танцора много предложений по работе, он продолжает выступать на сцене. Также артист рассказал, что не исключает новые проекты с исполнительницей хита «Мой ненаглядный».

«У меня все хорошо. Заказы есть и предложения идут. С Татьяной отношения остались хорошие и теплые. Дальнейшее сотрудничество пока под вопросом, но, тем не менее возможно», — поделился Дмитрий Берегуля.

Что касается остальных бывших танцоров Булановой, то они выступают с разными певцами. Последние концерты у них были с Артуром Базиняном. Напомним, что Максим и Алена Алалыкины ушли от Татьяны Булановой из-за конфликта с ее директором. Звезда 90-х признавалась, что не уговаривала членов коллектива от увольнения, а приняла их выбор и начала работать с новыми людьми. Теперь в ее команде две новые танцовщицы. Также была изменена хореография, ставшая трендом.

Ранее Татьяна Буланова рассказала, как сохранила романтику в браке.

